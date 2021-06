Marino treina entusiasmado com o elenco bicolor

O Papão da Curuzu está embalado na preparação para encarar o Floresta-CE, no próximo domingo (27), em Horizonte, pela quinta rodada do Brasileiro da Série C. Inclusive, nesta semana, o grupo ganhou mais um reforço para a sequência da competição: o volante Marino, que chegou cheio de vontade de levar o Bicola de volta à Segundona, onde está seu maior adversário, o Clube do Remo.

“Agradeço a oportunidade de estar vestindo a camisa de um grande clube como o Paysandu. Tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho e conseguir o objetivo principal que é o acesso para a Série B”, ressaltou Marino, que também comentou sobre seu estilo de jogo e que quer fazer parte da história no clube.



“Sou um jogador que gosta de chegar muito na área. Chuto de longa distância, tenho 41 gols na minha carreira. Espero fazer minha história aqui no Paysandu com títulos e acessos”, adiantou.

Conforme diz o volante, o elenco tem qualidade, principalmente no setor onde atua. “Tem bons jogadores aqui para fazer uma boa Série C e conquistar o acesso, porque um clube tão grande como o Paysandu não pode estar disputando uma Série C”, declarou.

Marino também falou como vai ser trabalhar com o técnico Vinicius Eutrópio. “Nunca trabalhei com ele, mas já joguei contra. É um excelente treinador. Conquistou vários acessos e títulos. Tenho certeza que não só eu, como ele, vamos fazer um bom trabalho aqui no Paysandu.”



Foto: Vitor Castelo