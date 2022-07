Mario Frias reage a vídeo que encena morte de Bolsonaro: “Maior é Deus”

Neste sábado (16), o ex-secretário especial de Cultura Mario Frias criticou um vídeo que circula nas redes sociais e traz uma encenação de um atentado contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). No Twitter, ele expressou o desejo de que Deus continue protegendo o chefe do Executivo.

Frias comentou que o vídeo parece um tutorial de como planejar um atentado. Ele também disse acreditar que, pelo tamanho do estúdio, o local da gravação pertence a uma produtora muito grande.

– Um vídeo foi feito encenando a morte do presidente Jair Bolsonaro em um “acidente de moto”. Há rumores de que o vídeo foi feito no Projac. Isso eu não posso afirmar, mas pelo tamanho do estúdio, é alguém que tem uma produtora muito grande! Podem tudo contra o Presidente. O vídeo mais me parece um “tutorial” de como planejar um atentado terrorista para assassinar o presidente Bolsonaro. Maior é Deus que está conosco! Que Ele continue protegendo e zelando pela vida de Jair Bolsonaro – declarou o ex-secretário.

Fonte: Pleno News