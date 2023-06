Mário Sérgio dá um show na Curuzu e Papão deixa o Z4 ao vencer o Floresta por 2 a 1 de virada

O Papão da Curuzu respira mais alividado. Na noite deste domingo, 18, o Bicola venceu de virada o Floresta, do Ceará, pelo placar de 2 a 1, graças à competência e profissionalismo do jogador Mário Sérgio, que estava inspirado, focado em dar um melhor de si para tirar seu clube da situação em que se encontrava e que foi motivo de muitas conversas entre os atletas ao longo desta semana, ao lado do técnico Marquinho Santos. A partida, que valeu pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, Série C, a Terceirona, se realizou no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, com transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Diante do resultado desta noite, o Paysandu reage na competição, indo para o 11° lugar com 12 pontos. O Verdão é 15°, com 10. E passou o seu maior adversário, o Clube do Remo, que também está fora da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo entre Paysandu-PA e Floresta-CE foi lento e pouco inspirador. Os dois times tiveram dificuldades para criar jogadas e o jogo foi marcado por muitas faltas. Jogando em casa, o Papão tentou controlar o jogo, mas seu setor ofensivo era anulado pela defesa visitante. Enquanto isso, os cearenses se defendiam bem e levavam perigo em alguns contra-ataques. O estádio estava sem torcida, pois o Bicola cumpria a última parte da condenação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

SUSTO

Aos 25 minutos, os visitantes tiveram a sua melhor chance com Marllon. Em bom chute cruzado, ele testou o goleiro Gabriel Bernard, que fez uma defesa segura. A resposta do Papão veio aos 31, quando Robinho recebeu um passe na área, e saiu na cara de Zé Carlos, goleiro visitante, mas não conseguiu finalizar.

Ainda no primeiro tempo, o Paysandu manteve posse de bola, tendo chances de abrir o marcador, mas o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos pecava na finalização ou no penúltimo passe. O Floresta, por sua vez, levou um pouco mais de perigo ao gol de Gabriel Bernard, em duas oportunidades, em uma delas o goleiro do Papão fez boa defesa e salvou o Bicola de sair atrás do placar.

SEGUNDO TEMPO

No retorno para o segundo tempo, a partida continuou ruim, com os clubes abusando de erros e de bolas perdidas no meio de campo. Mesmo jogando fora de casa, o Floresta-CE ensaiava abrir o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ em algumas jogadas. E, numa delas, conseguiu. Aos 18 minutos, após confusão na área, Romarinho aproveitou sobra de bate-rebate e abriu o marcador.

Todavia, a alegria dos cearenses durou pouco, posto que, decorridos cinco minutos, o Papão empatava. No lance, Nicolas Careca tocou para Geovane, que conseguiu encontrar Mário Sérgio no meio da área. O artileiro do Papão no ano só teve o trabalho de estufar as redes.

O Floresta sentiu o gol de empate. Mesmo com a entrada do meia Ricardinho, que estava no Paysandu até o início da Série C, o clube cearense não conseguiu encaixar as jogadas. E o Papão se animou e foi ganhando espaço no meio-campo, dessa vez com mais velocidade e buscando Nicolas Careca e Mário Sérgio. E não demorou muito para a virada acontecer.

Oito minutos após o empate, veio a virada: após cruzamento de Bruno Alves, e Mário Sérgio apareceu novamente para marcar e selar o resultado final.

Ficha Técnica

Paysandu 2 X 1 – Floresta-CE – 9ª rodada Série C 2023

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu – Belém (PA)

Data: 18.06.2023

Horário: 19h

Paysandu

Gabriel Bernard; Edilson (João Vieira), Wanderson (Geovane), Paulão, Naylhor e Eltinho; Arthur e Nenê Bonilha (Fernando Gabriel); Robinho (Bruno Alves), Vinícius Leite (Nicolas Careca) e Mário Sérgio

Técnico: Marquinhos Santos

Floresta

Zé Carlos; Matheus Rocha (Ricardinho), Lucas Oliveira, Alisson, Vitão e Bruno Ré (Davi Castro); Jô Almeida; Matheus Roldan (Lucas Alisson) e Wendel (Buba); Marllon (Rikelme) e Romarinho

Técnico: Gerson Gusmão

Arbitragem

Árbitro: Paulo José Mourão (MA)

Assistentes: Raelson Almeida (MA) e Edna Cristina Santos Ferreira (MA)

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior (PA)

Imagens: Reprodução/Ronaldo Oliveira/Floresta EC