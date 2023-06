Marituba abre concurso para Agente Comunitário de Saúde com 175 vagas

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público destinado ao município de Marituba, para vagas de Agente Comunitário de Saúde – ACS (Edital nº 01/2023/PMM/ACS). Interessados têm até o dia 6 de julho para fazer sua inscrição, o valor é de R$ 70,00 reais. Ao todo serão ofertadas 175 vagas para o Concurso Público que será executado pela Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp.

O concurso terá três fases, a primeira será uma análise e avaliação do candidato que deve residir em Marituba durante o período de inscrições; a segunda fase será a aplicação de uma prova objetiva de caráter eliminatória e a terceira fase, aplicada para aqueles que passarem nas duas fases anteriores, consistirá em um Curso Introdutório de Formação Inicial de ACS e avaliação deste curso, realizado pela Prefeitura de Marituba.

Para participar do concurso é necessário seguir alguns requisitos mínimos como: Ter, no ato da posse, a Declaração de Conclusão ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio; ser maior de 18 anos; Não possuir nenhum outro vínculo empregatício efetivo em qualquer ente federado, no ato da posse; Residir na área da comunidade em que pretende atuar, na data da publicação do edital do Processo Seletivo Público.

Confira o edital completo e a ficha de inscrição aqui.

