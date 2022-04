Marituba celebra 28 anos de Emancipação Política com programação especial para a população

Nesta quinta-feira (21) o município de Marituba estará completando 28 anos de emancipação política, e para comemorar esta data tão importante para os habitantes do município, a prefeitura de Marituba está realizando uma extensa programação que iniciou deste a terça-feira (19).

A partir das 9h haverá Ato Inter Religioso (Café da manhã com bolo de parabéns e música da Casa da Cultura) na praça Antônio Armando – Central do Almir Gabriel. O programa TerPaz Itinerante estará dando apoio no evento com a carreta da gastronomia onde será realizado um curso de produção de hamburguer artesanal.

A carreta da cidadania estará realizando uma ação com emissão de 300 Rgs para 1º e 2º via para a população de Marituba. Outros serviços como atendimento de saúde para clinica medica, pediátrica, vacinação, palestra de saúde bucal, escovódromo, entrega de kit de saúde bucal.

Já as 18h começa a programação cultural na Praça Matriz de Marituba, com exposição da Feira empreendedor, cupcake e praça de alimentação. As atrações musicais ficara por conta do Grupo Villa Kids Festival, Carimbó da Maria, Andrey Love, Banda Camarote VIP, Willi Lima, Banda Pegada do Axé, Banda Warillou e Viviane Batidão.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Ary Brito e Divulgação