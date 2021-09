Marituba comemora 27 anos nesta quarta-feira

Marituba completa 27 anos nesta quarta-feira (22), e para comemorar esta data a prefeitura de Marituba vai realizar uma programação no dia do aniversário de Marituba e no Sábado (25). A programação acontece as 08h da manhã até as 18 horas, o encerramento acontece na praça Matriz de Marituba.

Com o tema “Uma Nova Marituba Para Todos os Maritubenses”, será entregue as obras de reforma e ampliação da sede administrativa da prefeitura municipal de Marituba, as obras de revitalização da biblioteca municipal, entrega das obras de reforma e início das atividades do centro especializado em reabilitação na segunda-feira(22) no ginásio poliesportivo municipal no horário das 16h, e a entrega de 400 títulos de regularização fundiária e 300 benefícios do programa “sua casa” que serão entregues também na segunda-feira(27) no ginásio poliesportivo municipal no horário das 16h30.

Marituba é um município da região metropolitana de Belém (RMB), e está situado às margens da rodovia BR 316, a população de Marituba segundo o instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é estimada em 135.812 pessoas.

Foto: Prefeitura de Marituba