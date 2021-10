Marituba comemora o Dia do Servidor Público com atrações culturais e sorteios de prêmios

Dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público no Brasil, e para comemorar esta data, a Prefeitura de Marituba, realizou o primeiro evento em prol dos servidores públicos do município, o “ Sunset Servidor”, que ocorreu nesta tarde da última quinta-feira (28) no Ginásio Municipal Poliesportivo de Marituba.

O evento que aconteceu a partir das 16h da tarde e terminou meia noite, contou com a presença de todos os servidores do município de Marituba, assim como os vereadores, e do presidente da câmara de vereadores de Marituba, Alan Besteiro, e claro á presença da Prefeita do Município de Marituba, Patrícia Mendes.

Durante a programação do evento aconteceu atrações culturais, música ao vivo de bandas regionais e locais, e sorteio de vários prêmios, entre eles bicicletas, moto, eletrodoméstico, e prêmios em dinheiro, que foram doados pelos empresários e pelos membros que fazem parte do executivo municipal e pela própria Prefeita de Marituba. O sorteio foi destinado somente para os funcionários públicos concursados e temporários da prefeitura de Marituba, cerca de 5500 servidores que compõem os cargos municipais.

Todos os participantes que entraram no ginásio, foram mediante ingresso retirados na secretaria em que cada servidor estava vinculado, outros participantes foram convidados especiais como autoridades e vereadores.

As regras de protocolo de segurança foram respeitadas de acordo com as medidas estabelecida da vigilância sanitária, no local tinha seguranças e enfermeiros verificando a pressão e temperatura de todos no local.

Fonte e imagens: Júnior Campos

Matéria: Marina Moreira