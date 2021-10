Marituba convoca idosos de 70 anos ou mais para a 3ª dose neste fim de semana

No sábado e no domingo (02 e 03), o município também segue com a antecipação da 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer para quem foi vacinado até 26 de julho

Neste sábado e no domingo (02 e 03), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue com o calendário de 3ª dose da vacina anticovid-19. Dessa vez, para idosos de 70 anos ou mais. É necessário um intervalo mínimo de 180 dias entre a segunda e terceira dose.

O município também segue com a antecipação da 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer para quem foi vacinado até 26 de julho. Também haverá 2ª dose da Coronavac para quem tem agendamento no cartão de vacinação.

Tanto no sábado como no domingo, a vacinação será realizada Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, quilômetro 12. Das 18h às 06h do dia seguinte.

FONTE O LIBERAL