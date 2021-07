MARITUBA – Corpo de PM é encontrado em rio: facção criminosa suspeita de morte

O corpo do cabo da reserva da Polícia Militar, Wilmar Souza Dias, de 56 anos, foi encontrado boiando em um braço do Rio Maguari, na divisa de Marituba com Benfica, Distrito de Benevides, perto de um porto, às proximidades da Rodovia BR-316, na manhã desta quinta-feira (29).

De acordo com informações de familiares do cabo repassadas à polícia, ele também era pastor evangélico e desapareceu de casa, na 8ª Rua do Bairro São Francisco, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, depois que saiu atrás de um carteiro, em busca de um cartão bancário.

Homens da Polícia Militar que estiveram fazendo os levantamentos no local do encontro do cadáver suspeitam de que o cabo foi seguido por membros de uma facção criminosa, depois sequestrado e assassinado, tendo o corpo jogado no rio.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves examinou o local do encontro do corpo e o Corpo de Bombeiros retirou o cadáver para a remoção ao necrotério. A necropsia vai apontar de que forma o cabo foi morto e há quanto tempo o corpo estava no rio.

A Polícia Civil iniciou as investigações para tentar chegar aos criminosos, mas é possível que a morte do cabo da PM tenha ligação com a guerra declarada pelo crime organizado contra os órgãos de segurança do Pará.

