Marituba faz programação especial para o ‘Setembro Amarelo’

A Prefeitura de Marituba realiza nesta sexta-feira (17) ação de cidadania e saúde em alusão para o “Setembro Amarelo”, mês de combate ao suicídio. A programação especial acontece a partir das 8h, na praça Matriz do município, e oferece serviços de saúde, palestras, atividades de cultura, esporte e lazer.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba, o evento serve para chamar a atenção da população para a importância do “Dia D de Prevenção e Conscientização ao Suicídio”.

“Precisamos alertar sobre a necessidade de cuidar do equilíbrio emocional e psicológico, aliado à saúde do corpo. Sobretudo neste período pandêmico, onde as pessoas por diversos motivos, ficaram fragilizadas e mais vulneráveis”, ressaltou Renata Novaes, secretária de saúde.

“Desenvolvemos um programa de atendimento onde uma equipe multidisciplinar acompanha todas as pessoas que nos procuram com necessidade de suporte psicológico e emocional”, completou Danyella Almeida, coordenadora de Saúde Mental de Marituba.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Ary Brito/Prefeitura de Marituba