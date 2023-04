Marituba firma parceria com o projeto Banco de Alimentos da Ceasa

A dona de casa Ana Guimarães Cardoso, grávida de 8 meses e seus outros nove filhos foram uma das 50 famílias contempladas com as cestas de hortifrutis levadas pela caravana do projeto Banco de Alimentos da Ceasa ao município de Marituba, na região metropolitana de Belém. O entusiasmo nas expressões das crianças era visível ao examinar a quantidade de frutas, verduras e legumes que estavam levando.

“Deus abençoe esse projeto. Pra mim isso é uma dádiva divina. Com esse monte de filhos que tenho, falta muito em casa. Hoje vai ser uma festa pra eles”, falou Ana Cardoso.

A entrega de mais 50 cestas do projeto Banco de Alimentos da Ceasa ocorreu durante a programação em comemoração aos 29 anos de emancipação do município de Marituba.

Uma cerimônia que contou com a presença da população e de autoridades locais, celebrou a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa e a prefeitura do município por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – Semasc, para o atendimento de famílias em vulnerabilidade social, que passam a receber mensalmente as cestas de hortifrutis do projeto Banco de Alimentos.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Adriana Queiroz, considerou a parceria com a Ceasa como preciosa para a população.

“Esse é mais um grande ganho no combate à insegurança alimentar. Nós atendemos um número expressivo de famílias em condições de vulnerabilidade e sabemos que a alimentação é fundamental no combate à fome, que tanto afeta a saúde física quanto a mental”, disse a titular da Semasc.

De acordo com a prefeita municipal Patrícia Alencar, esta é mais uma parceria de sucesso entre o município de Marituba e o governo do Estado.

“Sem dúvida alguma esse acordo de cooperação chega para ajudar ainda mais as famílias que já são atendidas pelos nossos CRAS com a cesta básica e agora ganham mais um incremento em sua alimentação com a cesta de hortifrutis”, considerou a gestora municipal.

Raimundo Santos Júnior, titular da Ceasa, mostrou a importância do projeto na vida de tantas pessoas.

“É muito gratificante ver a quantidade de famílias que já foram atendidas pelo Banco de Alimentos e perceber que o projeto, além de fazer a diferença com alimentos orgânicos de qualidade nutricional garantida para elas, também está contribuindo com a sustentabilidade. São toneladas de produtos que eram descartados diariamente na natureza e hoje se transformam em comida na mesa de quem necessita”, enfatizou.

Imagens: Áurea Gomes/Ceasa