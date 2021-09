Marituba ganha nova biblioteca e espaço de coleta seletiva voluntaria

Nesta última quarta-feira (22) foi entregue no município de Marituba, as obras de revitalização da biblioteca municipal Maria Luziam Rabelo Freire que além de melhorar toda a estrutura interna, conta agora com uma praça de leitura que promove a cultura através dos livros e ainda oferece um espaço ao ar livre com contato direto a natureza.

O novo prédio carrega uma antiga história na qual fazia parte da Vila Operaria da Estrada de Ferro Belém-Bragança na qual foi feita como biblioteca em 1990, idealizado pelo professor Francisco de Souza, professor poeta assim conhecido, e atualmente presidente da Academia de Letras Maritubense (Almari).

A prefeita de Marituba, patrícia mendes, destaca a importância da reinauguração da biblioteca que além de oferecer um espaço acessível para todos terem acesso, melhora a qualidade de trabalho dos serviços oferecidos e proporciona conforto para aqueles que frequentarem o espaço.

Um ponto de coleta seletiva voluntaria foi instalado para os moradores do conjunto habitacional jardim dos eucaliptos, que ainda receberam várias mudas de Umari que foram plantadas. O objetivo do ponto de coleta é fazer armazenamento de materiais recicláveis que serão coletados por coletivas de coletores de lixo que receberam da prefeitura por meio da secretaria municipal de meio ambiente de Marituba (Semma), carrinhos de coleta seletiva.

Foto: Patrick

Jornalista: Marina Moreira