Marituba inicia Campanha Estadual do “ Janeiro Roxo” neste final de semana  

O município de Marituba, realiza neste sábado (21), na Praça Matriz, a partir das 08h às 12h a abertura Estadual do “Janeiro Roxo”, que chama a atenção da sociedade para os sinais e sintomas da hanseníase e a importância do diagnóstico precoce da doença.

A programação vai oferecer diversos serviços de saúde, entre eles: consultas médicas, dermatologia, saúde bucal, exames de PCCU, aferição de pressão arterial e glicemia, mensuração de peso e temperatura, testes rápidos para IST’s, vacinação e palestras sobre hanseníase.

A hanseníase pode ser adquirida por meio do contato com a pessoa doente que ainda não está em tratamento e pode ficar incubada por um período de 2 a 10 anos. A doença atinge a pele e os nervos dos braços mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, olhos e nariz podendo causar deformidades físicas que podem ser evitadas com o diagnóstico precoce. As pessoas em tratamento podem levar uma vida normal em seu cotidiano, além do mais a pessoa em tratamento não transmite a doença.

Janeiro Roxo

O mês de Janeiro foi oficializado, em 2016, pelo Ministério da Saúde, como o mês para campanhas educativas sobre a doença, que também ganhou a cor roxa como cor oficial, daí falarmos hoje em “Janeiro Roxo”.

O Brasil tem ocupado, ultimamente, as primeiras posições no ranking dos países que mais registram casos novos de hanseníase em todo o mundo.

