Marituba lança concurso da rua mais decorada para a copa do mundo com premiação em dinheiro

Estamos no mês da copa do mundo 2022, o torneio começa no dia 20 de novembro, onde haverá uma cerimonia de abertura ás 12h ( horário de Brasília), depois acontecerá uma partida inaugural entre Qatar e Equador no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, às 13h (horário de Brasília). A seleção Brasileira só estreia no dia 24 de novembro, e enquanto os jogos da Copa do Mundo não começa, tem gente que já começou á preparação enfeitando as ruas com bandeiras e pinturas da Copa do Mundo.

E pensando em proporcionar o lazer, entretenimento e resgatar os valores culturais em torno do esporte e do convívio coletivo na vizinhança, a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult) E Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), lança o concurso da rua mais decorada para a copa do mundo de futebol.

Para participar os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Ginásio Poliesportivo) no horário das 8h ás 14h, no período de 8 a 11 de novembro.

A rua do hexa mais decorada em Marituba, vai levar o prêmio de mil reais, e para não ficar fora dessa, basta caprichar na decoração e ficar na torcida para ser o premiado do concurso, o que não pode faltar é criatividade e muito trabalho em grupo.

Foto Ilustração: DIEGO OLIVEIRA/PORTAL AMAZÔNIA