Marituba oferece curso de Artesanato em Papel e Papelão

Moradores de Marituba terão a oportunidade de participar do curso de “Artesanato em Papel e Papelão”, a iniciativa é da secretaria municipal de desenvolvimento econômico, turismo, trabalho, emprega e renda (Sedeter) e a escola municipal de qualificação profissional, em parceria com o serviço nacional de Aprendizagem Rural do Pará (SENAR).

Com valorização de mercado a técnica de confeccionar artesanalmente papéis tem atraído a busca pelo aperfeiçoamento profissional a produção de objetos a partir desse material, além de baixo custo, ajuda na preservação do meio ambiente.

Os interessados nesse tipo de qualificação, poderá se escrever na Seder, que fica localizada na Avenida Fernando Guilhon, número 4616, centro no período do dia 19 a 21 de outubro, das 8h as 14h.

O curso vai acontecer no período de 25 a 29 de outubro com carga horaria de 40 horas que acontecerá na Escola Municipal Profª Gracinda Peres no Bairro Decouville.

