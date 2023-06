Marituba promove a 1ª Feira de Educação Ambiental

Na próxima quarta-feira (7), o município de Marituba, realiza na Praça Matriz, a 1ª Feira de Educação Ambiental de Marituba (FEAMA) com o tema ”Renovar, Criar e Transformar a Educação Ambiental de Marituba”.

A iniciativa é em alusão ao dia mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5 de junho, que tem por objetivo despertar a atenção da população mundial às questões ambientais e de preservação dos recursos naturais.

O evento em Marituba visa difundir a cultura de valorização ambiental, ampliando os conhecimentos referentes aos temas de política ecológica associada à educação na comunidade circunvizinha.

Durante a Feira serão apresentados produtos decorrentes das ações sustentáveis realizada nas escolas municipais pelo Departamento de Educação Ambiental (DEA), obras culturais-regionais de cunho ambientalista, como danças, fotografias, artes plásticas, teatro, música e artesanato.

Programação

(8h às 9h30) – Banda da Casa da Cultura



(9h40 às 11h) – Apresentação Cultural



E.M.E.F Dona Mora Guimarães – Paródia música zona de perigo com o tema “meio ambiente e sustentabilidade no contexto amazônico” (dança e canto).

E.M.E.I.F Santo Amaro – Monólogo “caboclo amazônico” (dança).

E.M.E.I.F Benedito Bezerra Falcão – Teatro “a arte contribuindo para a sustentabilidade na educação ambiental”.

E.M.E.F Prof. Paulo Freire – Conscientização através da poesia e expressão corporal.

E.M.E.F Raquel de Queiroz – Xote Ecológico/Luiz Gonzaga e Aguinaldo (dança).

Stands para exposição de ações elaborados e produzidas nas escolas



E.A.C Fazendinha esperança – Escola com horta: exposição de biofertilizante, compostagem e defensivo natural.

E.M.E.I.F Geracina Begot – Escola com horta: exposição de plantas medicinais

E.M.E.F Maria do Carmo – Escola com horta: exposição de plantas ornamentais.

E.M.E.F Miguel Lacerda – Escola com horta: exposição de hortaliças e ações utilizando a horta.

E.M.E.F Cora Tereza – Escola com horta: exposição de hortaliças e ações utilizando a horta

E.M.E.I.F Júlia Freire – Escola com horta: exposição de hortaliças e ações utilizando a horta.

E.M.E.F Renausto Amanajás – Escola com horta: exposição de hortaliças e ações utilizando a horta.

E.M.E.F Dr Alcântara – Escola com horta: exposição de hortaliças e ações utilizando a horta.

E.M.E.I.F Pequenos Brilhantes – Projeto Escola Sustentável: jogos educativos e brinquedos através da sustentabilidade.

E.M.E.F Eudâmidas Lopes de Miranda – Projeto Escola sustentável: exposições de arte com sustentabilidade.

E.M.E.F João Milton Dantas – Projeto Escola Sustentável: apresentação de materiais com a temática “descarte adequado dos resíduos sólidos, reciclagem e conscientização ambiental. ”

E.M.E.F Inácio Cunha Rodrigues da Cunha – Projeto escola sustentável: reaproveitamento alimentar favorecendo a educação ambiental

E.M.E.F Laura freire Falcão – Projeto Escola Sustentável: exposição de materiais com o tema “desenvolvendo prática pedagógica no contexto da horta escolar”

E.M.E.F Nossa Senhora da Paz – Projeto Escola Sustentável: utilização da hidroponia conjugada com piscicultura.

Instituições Convidadas



Emater – Produtos utilizando a artesanato, gastronomia e recicláveis.

Asflora – Oficinas de composteira doméstica caseira e a construção de vasos auto irrigáveis e caixas entomológicas.

Ceplac – Exposição de maquetes e banners contendo a divulgação do trabalho desenvolvido pelo Ceplac – Marituba, bem como, a doação de mudas e essências naturais.

Ateliê Botânico – Exposição e comercialização de plantas, vasos materiais de jardinagem paisagismo.

Grupo de pesquisa “Estudos de Biodiversidade em Plantas Superiores” (Ufra) – Exposição de insetos amazônicos e sementes, bem como a apresentação de estudos relacionados a arborização urbana e produção de vasos com materiais recicláveis.

Centro Amazônico Herptologia – Exposição do acervo espécies de répteis amazônicos, como cobras, lagartos e tartarugas.

Sedap – Comercialização de biofertilizante e materiais de micro- empreendedores de Marituba.

Agrinat – Exposição e comercialização de plantas ornamentais e vasos e materiais de jardinagem e paisagismo.

Oficina Origami + cestaria de jornal – Oficina de produção de Origamis e cestas como alternativas viável para a reciclagem de papel.

