Marituba promove a 2ª Edição do Festival do Açaí

No próximo sábado (27) e no domingo (28), Marituba irá realizar a segunda edição do Festival do Açaí do município. Este é o maior evento gastronômico e cultural em torno da cadeia de produção de açaí, na Região Metropolitana de Belém.

O festival vai acontecer na Praça Matriz de Marituba, na ocasião será contemplado 10 batedores de açaí com seus equipamentos e variedade de comercialização, 10 cozinhas com pratos a partir do açaí, 10 artesãos com peças fabricadas, também, a partir do fruto do açaí.

Durante estes dois dias de evento, a expectativa é receber três mil pessoas, do município de Marituba e também de outros municípios da Região Metropolitana de Belém. Para o festival estima-se 30 expositores, sendo 10 batedores de açaí, 10 cozinhas, 10 artesãos de forma direta e formalizada.

Foto: Getty Images

Dentro da programação haverá apresentações artísticas e culturais, onde envolverá a comunidade escolar por meio da música, dança, teatro e tecnologia, também haverá o concurso cultural “Rainha do Açaí”.

A iniciativa tem como objetivo promover a produção agrícola do fruto, o fomento mercantil dos segmentos da indústria e comercio e o artesanato local de maneira formalizada como foco nos empreendedores locais, orientar e capacitar os vendedores sobre as boas práticas sanitárias dos seu manuseio do inicio ao fim da cadeia produtiva, além de celebrar as manifestações culturais do imaginário popular paraense em torno do açaí.

Só no município de Marituba existe pelo menos 300 pontos fixos de venda do açaí. A maioria é formado por pequenos empreendimentos que ainda não possuem formalização legal e ficam à margem dos benefícios sociais que uma formalização empresarial pode oferecer.

Está 2ª edição do festival vai girar em torno da cadeia produtiva do açaí com a implementação da politica agroecológica do plantio e colheita, além do acompanhamento das boas práticas sanitárias feitas pelos batedores, passando pela comercialização por meio do incentivo à formalização dos comerciantes, até o descarte consciente e o reaproveitamento do caroço para o uso artesanal.

Serviço

2ª Edição do Festival do Açaí de Marituba

DATA: 27 e 28 de agosto de 2022

Hora: A partir das 18 horas

Local: Praça da Matriz

Foto Reprodução: biomarket