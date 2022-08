Marituba qualifica profissionais de saúde para identificar a Varíola dos Macacos

Com objetivo de identificar os primeiros sinais da Monkeypox, doença conhecida como Varíola do Macaco, a Prefeitura de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizou na semana passada, uma capacitação para os profissionais de saúde.

O município de Marituba foi a primeira cidade do Estado a oferecer a capacitação sobre a Monkeypox para todos os seus profissionais de saúde em geral tanto da média e alta complexidade quanto atenção primária. A capacitação foi realizada pelo médico infectologista, Dr. Alessandre Guimarães.

Os profissionais foram orientados a ficar em alerta para a identificação de pessoas que se enquadre nas definições da doença e que realizem a notificação imediata para que possa agir o quanto antes. “Nós abordamos as questões clínicas e o fluxo que Marituba vai seguir caso seja identificado algum sinal da doença”, disse o diretor de Atenção à Saúde, Victor Cunha.

O médico indica que caso apareça sinal como mancha, dor de cabeça a pessoa deve procurar tanto os serviços de emergência do município como a UPA ou hospital Augusto Chaves ou até mesmo uma unidade de saúde.

Saiba mais sobre a Varíola dos Macacos (Monkeypox)

TRANSMISSÃO

A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. A transmissão do vírus pode ocorrer também através de fluídos corporais. A transmissão da doença termina quando as lesões em forma de crostas desaparecem e a pele esteja íntegra.

PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período de incubação da Monkeypox é geralmente de 6 a 13 dias, podendo chegar a 28 dias.

SINAIS E SINTOMAS

Os sinais e sintomas iniciais clássicos incluem febre súbita, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios, exaustão e erupções cutâneas que passam por diferentes estágios que ocorrem entre um e três dias após os sinais e sintomas iniciais.

TRATAMENTO

O tratamento da Monkeypox é baseado em medidas de suporte com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e sequelas. Não existe tratamento específico, os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente.

Foto: Reprodução/Divulgação