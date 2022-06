Marituba realiza a Festa de São João com muitas atrações musicais e culturais

O município de Marituba entra no ritmo de São João nesta semana. Após dois anos sem ser realizado devido a pandemia da covid-19, o evento volta de forma presencial, com expectativa de reunir mais de 10 mil pessoas, durante os quatro dias de festa.

O evento vai ocorrer do dia 23 ao dia 26 de junho a partir das 18h, na Praça da Matriz, para uma maratona de forró e alegria, com cerca de 20 atrações entre cantores, bandas, trios de forró, grupos folclóricos e quadrilhas juninas.

O tema deste ano será “ Marituba e suas Marias Bonitas: Um São João de Força e Transformação” que homenageia a força transformadora das mulheres e seu papel na sociedade contemporânea.

A programação vai contar com a presença de personalidades fortes da nossa cultura paraense, como por exemplo, o mestre Pinduca e Banda Xeiro Verde, além também de musicais que destacam o ritmo paraense como por exemplo, Grupo os Gringos do Carimbó, Grupo Pará Folclórico Jardim das Rosas e muito mais.

O evento também volta a realizar o Concurso de Quadrilhas e Misses Juninas de Marituba dentro da programação “Marituba e Suas Marias Bonitas: Um São João de Força e Transformação”.

Acompanhe a programação completa:

Dia 23



Quadrilha infantil Meninas Brilhantes

Banda Q Tentação

Grupo Pará Folclórico Jardim das Rosas

André Braga

Linda Nil

Tropa do Forró

Joel Lima

Dia 24



Grupo Os Originais do Carimbó

Grupo de Toada Encantos do Sol

Cantor Cássio Costa

Cantora Adriana Oliver

Banda Xeiro Verde

Daniel do Acordeon

Cantora Manu Batidão

Cantor Yuri valente

Dia 25



Grupo Guerreiros do boi

Grupo Misturados Juninos

Concurso Municipal de Quadrilhas e Misses

Cantor Thiago Costa

Anúncio das campeãs

Cantor Marcinho Carrera

Dia 26



Grupo Dançart e Projeto Dança Vida

Apresentação e premiação das campeãs

Cantora Jamily

Pinduca

Forró do Bacana

Fotos: Ary Brito