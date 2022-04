Marituba realiza ação de vacinação e adoção de animais alusiva ao mês abril laranja

Neste último sábado (30) de abril, em alusão ao Abril Laranja, mês de prevenção a maus-tratos de animais, será realizado as campanhas de vacinação antirrábica para gatos e cachorros e de adoção responsável, no município de Marituba. O objetivo é vacinar 500 cães e gatos a partir de quatro meses.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). As campanhas têm como objetivo conscientizar a população de Marituba de que os animais precisam de carinho e amor.

Para os responsáveis adquirir a imunização dos pets, seus donos devem comparecer com a carteira de vacinação do animal. Quem possui o documento, recebe a carteirinha no ato da vacinação, com registro da aplicação.

Outras medidas também devem ser tomadas para garantir a segurança, como por exemplo, o cão deve estar devidamente com guia e coleira e, em caso de cão bravo, deve-se adotar a focinheira. Já os gatos, precisam ser levados em caixas especificas, para evitar fugas.

As adoções serão realizadas pela Semmas, que irá disponibilizar 10 cachorros e 10 gatos para serem doados responsavelmente. A campanha faz parte da ação do projeto AUmigos, que também realiza atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda. Os atendimentos acontecem todas as segundas e quartas-feiras, das 08h as 14 horas, no Polo Ambiental de Marituba.

Serviço:

Campanhas de vacinação antirrábica e de adoção responsável de animais

Data: 30/04/2022

Horário: 08h as 12h

Local: praça da Matriz

Para saber mais sobre as consultas veterinárias basta ligar para (91) 98890-1914 e para denunciar maus-tratos o número é (91)98966-7443.

Foto: Reprodução Site de Marituba