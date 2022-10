Marituba realiza mutirão de exames práticos do Detran no próximo sábado(29)

No próximo sábado (29), em Marituba, será realizado o mutirão de provas do exame prático para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa é do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e tem o objetivo de acelerar a emissão de CNH para candidatos que aguardam somente esta etapa para receber o documento.

A ação vinha ocorrendo no município nos dias 22 e 23, com o objetivo de atender mais usuários do município e cidades próximas, o prazo foi prorrogado até o próximo dia 29. O exame pratico é a ultima fase do processo. Para está terça-feira (25) mais de 30 pessoas estavam agendadas para a realização das provas nas categorias A (moto) e B (carro).

O mutirão prático para este sábado (29), está marcado para às 8h até ás 17h, no Ginásio Poliesportivo de Marituba. Interessados em participar da ação, devem agendar o atendimento pelo call center do Detran através dos números 154 ou 3289-7500, ou pelo site do Detran, na aba agendamento de exames.

Foto Reprodução Ilustração Arquivo: Agência Pará