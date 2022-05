Marituba realiza neste sábado o “Drive-Thru Ambiental” na Praça Matriz

Com o objetivo de evitar a poluição do meio ambiente, neste sábado (14), a Prefeitura Municipal de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) vai realizar uma edição do “Drive-Thru Ambiental”.

A iniciativa são pontos de coleta seletiva voluntária distribuídas na praça Matriz, no centro de Marituba, o local é de grande circulação de veículos e pessoas. Através da ação, as pessoas poderão separar seus resíduos sólidos e levar até o local.

Além disto, a população também será orientada de como praticar a separação do resíduo em sua própria residência. Resíduos como vidros, papeis, e plásticos poderão ser depositados nos pontos distribuídos na praça, sem a necessidade de sair do seu próprio veículo.

Quais os resíduos de papeis podem ser descartados?

Podem ser jornais, revistas, caixas, papelão, papéis de fax, formulários de computador, folhas de caderno, livros, cartolinas, cartões, envelopes, fotocópias, folhetos e impressos em gerais poderão ser descartados.

Quais os resíduos de plásticos podem ser descartados?

Podem ser tampas, potes de alimentos, frascos, utilidades domésticas, embalagens plásticas, embalagens de refrigerantes, garrafas de água mineral, recipientes de produtos de higiene e limpeza, PVC, tubos e conexões, sacos plásticos em geral, peças e brinquedos.

Quais os resíduos de vidros podem ser descartados?

Podem ser tampas, potes, frascos, garrafas de bebidas, copos e embalagens também pode ser descartado no ponto assim como artefatos de metal como latas de alumínio, latas de aço, tampas, ferragens, canos, capsulas de café, esquadros, molduras de quadros, sucatas em geral, óleo de cozinha e roupas usadas.

A coleta seletiva contribui para a conservação dos recursos naturais, a geração de mais empregos e mais renda, de uma cidade mais limpa, e evita a poluição do meio ambiente e desenvolve a consciência ambiental.

Foto: Ary Brito