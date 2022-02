Marituba realiza neste sábado primeira edição do Programa Prefeitura Itinerante

O Município de Marituba, no Bairro Uriboca, vai realizar neste sábado (5) a primeira edição do programa prefeitura itinerante, que tem como objetivo levar serviços de todas as secretarias municipais aos bairros mais afastados do Centro de Marituba.

Serão oferecidos atendimentos médicos de odontologia, vacinação e testagem da covid-19, serão alguns dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau); já a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc), onde haverá orientação sobre os benefícios socioassistenciais, atualização do cadastro único, atendimento social, entre outros.

Por meio da Prefeitura Itinerante, a população do bairro Uriboca poderá realizar ainda a emissão de RG, Carteira de Trabalho, se inscrever no Sistema Nacional de Emprego (SINE), além de receber orientações do Sebrae e Procon no balcão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda (Sedeter).

Também vai haver doações de animais e de 200 mudas de arvores como: Umari, Açaí e ipê, disponibilizados para doação durante a ação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marituba (Semma).

A Secretaria de Habitação (Sehab) também vai estar na ação prestando alguns serviços sobre os programas Sua Casa, Casa Verde e Amarela e Minha Terra Legal. A ação vai contar com serviços culturais pela Secretaria de Cultura (Secult), como apresentação da banda CDC.

O evento vai receber a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesped), Secretaria de Educação (Semed), Secretaria de Orçamento e finanças (Seof) também participarão da ação.

Serviço:

Prefeitura Itinerante

Data: 05/02/2022

Local: Bairro Uriboca – R do Uriboca Velho, N1678

Horário: 8h ás 12h

Foto: Ary Brito