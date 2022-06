Marituba realiza o Arraial da Imunização neste sábado

O final de semana está cheio de eventos de cultura, música, teatro e dança pelos municípios do nosso Estado, mas também tem evento dedicado a saúde, por que sem saúde não tem como se divertir.

Neste sábado (11), a Secretaria de Saúde de Marituba (Sesau), realizará O ‘Arraial de Imunização”, a campanha irá vacinar a população com doses da vacina contra a covid-19, Sarampo, Influenza e todas as demais do calendário vacinal.

A ação tem como objetivo fortalecer a cobertura vacinal no município tanto contra a covid-19, quanto contra doenças como o sarampo, cuja Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) alerta a ocorrência de surto no Estado.

Todas as unidades de saúde do município farão parte do arraial, no horário de 8h ás 12h, e no Centro Especializado em Reabilitação de Marituba ( CER III) localizado na área do Ginásio Poliesportivo Municipal, na rodovia Br 316. Centro de Marituba. No CER II o horário das 08 ás 17h.

Foto: Vitor Dagort