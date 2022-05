Marituba realiza serviços de saúde e cidadania para a população do município  

Neste final de semana a população do município de Marituba, vai receber uma ação itinerante de cidadania, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará ( Alepa), por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A iniciativa do Programa tem como objetivo oferecer serviços de cidadania e de saúde, além de garantir os direitos á sociedade e assistência jurídica gratuita á população que não dispõe de acesso a esses atendimentos.

A ação vai disponibilizar serviços para a população como, emissão de documentos, entre eles RG, Carteira de trabalho digital, 2ª via de certidão de nascimento e de óbitos, e também orientação jurídica.

Também haverá atendimentos de consultas médicas, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, serviços de psicologia, dermatologia, nutrição, aplicação de vacinas, odontológico e outras especialidades. O serviço será feito pelo Departamento de bem – Estar Social (DBES), do Poder Legislativo.

Serviços:

– Ação Itinerante de Cidadania em Marituba

Sábado: 14 de maio de 2022

Horário: 8h às 13h

Local: Igreja do Evangelho Quadrangular

Rua do Fio Nº27 (Ao lado da escola Girassol)

Bairro: São José

– Domingo: 15 de maio de 2022

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Municipal Suely Falcão

Endereço: Antônio Armando Quadra 10, Sn Qd 10.

Bairro: Almir Gabriel.

Foto: Ary Brito