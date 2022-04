Marituba, recebe serviços oferecidos pelo TerPaz, em comemoração aos 28 anos de emancipação

Na última quinta-feira (21), o município de Marituba recebeu a ação itinerante do programa, do Governo do Estado, Territórios Pela Paz (TerPaz), em comemoração aos seus 28 anos de emancipação. O programa, que ocorreu na praça na Praça Matriz do município, contou com serviços de saúde, cidadania e curso de capacitação.

As carreatas da ação Itinerante estiveram disponíveis a serviço da população de Marituba desde as 8h da manhã, e disponibilizou aos participantes um curso sobre produção de hamburguer artesanal, no caminhão da gastronomia, além de outros serviços como 300 emissões de RG (1° e 2° vias) na carreata da cidadania e atendimento de saúde com clínica médica, clínica pediátrica, vacinação (H1N1, tríplice-viral e covid-19), além de palestras de saúde bucal, escovódromo e entrega de kit de saúde bucal.

A iniciativa da ação do TerPaz é uma integração entre as secretarias de Articulação da Cidadânia (Seac), de Saúde (Sespa), de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Secret), em conjunto com a Polícia Civil e a prefeitura do município. Segundo o portal da Polícia Civíl, o diretor do programa TerPaz Formação Profissional, Haelton Costa, explica um pouco sobre a ação do programa: “Essa ação está dentro do programa TerPaz Itinerante, que é uma ação do Governo do Estado, levando as ações do TerPaz para vários bairros de Belém e municípios do Estado, para além dos territórios e das Usinas da Paz. É o TerPaz chegando com cursos de gastronomia, ações de cidadania por meio da emissão de documentos, atendimento médico, odontológico, consultas, vacinas, ou seja, atinge todos os paraenses”.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Portal Polícia Civil

Foto: Divulgação/ Polícia Civil