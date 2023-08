Marituba tem o mais novo milionário brasileiro, que acertou os números da Quina

É de Marituba, município da região Metropolitana de Belém, o mais novo milionário brasileiro, depois que a Caixa Econômica Federal sorteou na noite de ontem, segunda-feira, 14, o concurso 6.215 da Quina. Duas apostas conseguiram acertar as cinco dezenas. Cada uma vai receber a bolada de R$ 4.029.015,42. Um dos sortudos mora em Marituba e não se sabe ainda detalhes sobre essa pessoa.

Uma das apostas é de Brasília, e a outra de Marituba, com um detalhe: a aposta foi realizada em canais eletrônicos e o sortudo ou sortuda fez uma aposta simples, que custa R$ 2,50. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 14, 52, 54, 58, 73. Para concorrer a prêmios da Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números por meio da Surpresinha.

Segundo as regras dos concursos lotérios da Caixa, ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. E a pessoa ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ao todo, são seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

