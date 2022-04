Mark Ruffalo, ator de Hulk, volta a “intervir” nas eleições do Brasil

O ator Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk nos filmes dos estúdios Marvel, voltou a usar suas redes sociais para pedir aos seus seguidores brasileiros de 16 e 17 anos que não percam o prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tirem o título de eleitor até 4 de maio.

– O que acontece no Brasil é importante para todos nós. Seu voto é seu poder. Use seu poder – escreveu em publicação no Twitter nesta terça-feira (26).

O ator ainda colocou o link da campanha “Olha o barulhinho” da agência Quid.

Esta é a segunda vez que Mark Ruffalo aborda as eleições no Brasil em suas redes sociais. Em 24 de março deste ano, o ator repostou uma publicação de Anitta, na qual a cantora influcenciava os adolescentes a tirar o título de eleitor.

Além de repostar a postagem de Anitta, Ruffalo falou abertamente em “derrotar Bolsonaro”.

– Em 2020, americanos derrotaram Donald Trump porque eleitores usaram seus direitos democráticos, principalmente os jovens. Para derrotar Bolsonaro, brasileiros de 16 e 18 anos devem se registrar para votar nas próximas eleições. Eles têm até 4 de maio para fazer isso – escreveu o a artista.