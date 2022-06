Mark Ruffalo volta a falar do Brasil: “Amazônia ou Bolsonaro”

Mark Ruffalo voltou a se direcionar aos brasileiros mencionando o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em uma nova tentativa de “intervenção” nas eleições deste ano, o ator norte-americano pede que os brasileiros se decidam entre Amazônia ou Bolsonaro, como se ambos estivessem em lados opostos.

A postagem do intérprete do Hulk, herói da Marvel, foi um compartilhamento de um vídeo de denúncia do perfil da APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) sobre a destruição da Floresta Amazônica. Na legenda da publicação, o ator destacou a hashtag “Amazônia ou Bolsonaro”.

– A Amazônia está sob ataque. E sabemos de onde vem as bombas. De que lado você está? – diz a publicação da APIB, endossada por Ruffalo.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/ STEPHANIE LECOCQ