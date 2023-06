Mark Zuckerberg critica óculos da Apple: ‘Não é o futuro que eu quero’

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, comentou sobre o novo óculos de realidade aumentada da Apple , apresentado pela gigante de tecnologia na última segunda-feira (5). O dispositivo compete com a linha Quest da Meta.

Em reunião com funcionários nesta quinta-feira (8), relatada pelo site estadunidense The Verge, Zuckerberg disse que os óculos da Apple “podem ser a visão do futuro da computação, mas não é o que eu quero”.

Em sua fala, Zuckerberg se mostrou aliviado com o lançamento da concorrente, afirmando que os dispositivos têm propostas e preços muito diferentes. Enquanto o Apple Vision Pro foi anunciado por US$ 3.499, o recém-lançado Meta Quest 3 será vendido por US$ 499,99.

“A boa notícia é que não há nenhum tipo de solução mágica que eles tenham para nenhuma das restrições das leis da física que nossas equipes ainda não tenham explorado e pensado. Eles optaram por uma tela de maior resolução e, entre isso e toda a tecnologia que colocaram lá para alimentá-la, custa sete vezes mais”, afirmou.

Zuckerberg acrescentou que o anuncio da Apple mostra a “diferença de valores e visão” entre as duas empresas. Segundo ele, os dispositivos da Meta são construídos para serem mais acessíveis e para gerarem interação entre as pessoas que os utilizam.

“Por outro lado, cada demonstração que eles [Apple] mostravam era uma pessoa sentada sozinha em um sofá. Há uma diferença filosófica real em termos de como estamos abordando isso”, afirmou o CEO da Meta.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Apple