Mark Zuckerberg perde mais de US$ 10 bilhões em um dia

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, perdeu US$ 10,7 bilhões de sua fortuna nesta quinta-feira (27), de acordo com dados da lista de bilionários da Forbes. O valor representa queda de 22,68% no patrimônio líquido do executivo, que agora tem US$ 36,4 bilhões.

A queda na fortuna de Zuckerberg acontece um dia após as ações da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, despencarem por conta dos resultados financeiros negativos da companhia.

No terceiro trimestre deste ano, o lucro líquido da empresa ficou em US$ 4,4 bilhões, queda anual de 52%.

Agora, Zuckerberg perde posições no ranking e é a 29ª pessoa mais rica do mundo. Aos 38 anos, o maior patrimônio que o CEO da Meta atingiu foi em setembro de 2021, quando tinha fortuna de US$ 141 bilhões.

De lá para cá, Zuckerberg perdeu mais de US$ 104 bilhões em um período de pouco mais de um ano.

Nos últimos meses, a Meta tem passado por uma crise que envolve os altos investimentos no metaverso, a ascensão do TikTok e a melhoria da privacidade no sistema operacional iOS, da Apple, que reduz a coleta de dados dos usuários por parte do Facebook e do Instagram, etapa crucial no negócio de anúncios direcionados.

