Marlene Mattos reage após ser chamada de bruxa no Domingão

Neste domingo (23), Marlene Mattos usou as redes sociais para reagir após declarações que Xuxa Meneghel deu no programa Domingão com Huck, da TV Globo. A loira esteve na atração ao lado de sua filha, Sasha, e do jornalista Pedro Bial, que dirigiu Xuxa, o Documentário.

Xuxa comentou o encontro que teve com sua ex-empresária no documentário sobre sua carreira.

– A Marlene estava bem fadinha, não estava a bruxa que era – disse a Rainha dos Baixinhos.

Mattos respondeu com ironia.

– Do alto da minha vassoura, aprecio estrelas – destacou.

Confira o post:

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Globoplay