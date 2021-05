Marlon fala de nova chance no time titular do Paysandu: “Só tenho a melhorar”

Um dos destaques contra o Bragantino-PA, atacante reconhece que não teve um bom começo de temporada e destaca busca por nova oportunidade na equipe: “Venho trabalhando forte”

Titular no começo da temporada, reserva pouco utilizado nos últimos jogos e agora com nova oportunidade para provar seu valor. Marlon vive uma montanha-russa neste primeiro semestre de 2021. Visto pela diretoria e comissão técnica do Paysandu como um jovem promissor, o atacante quer mostrar que pode contribuir para a equipe bicolor.

Na vitória de 1 a 0 diante do Bragantino-PA nesta quarta-feira, dia 5, Itamar deu mais uma chance para Marlon no time titular. Bastante participativo na partida, jogador saiu de campo com uma boa atuação durante os 90 minutos.

– Venho trabalhando forte como sempre fiz desde quando cheguei aqui. Realmente não foi um começo bom, esperava ser melhor, mas falta de trabalho não é. Agora só tenho a melhorar. […] Todos estão dando o melhor para ganhar, primeiramente, o Campeonato Paraense e, lá na frente, conseguir o nosso maior objetivo, que é o acesso à Série B – destaca o atacante.

Essas questões de oportunizar, de colocar atletas que às vezes são desacreditados por muitos, a parte que compete à mim, como treinador, é falar que eles têm capacidade, qualidade e que vai ter oportunidade novamente.— Itamar Schülle, técnico do Paysandu

Agora o Paysandu enfrenta o Castanhal na semifinal do Parazão. As duas equipes já se enfrentaram nesta edição do estadual, empatando em 1 a 1 na primeira rodada. Contudo, Marlon sabe que muita coisa mudou de lá para cá.

– A gente espera que seja mais um jogo difícil. É um grande adversário, já enfrentamos eles. O treinador não é o mesmo, o nosso time também, mudamos bastante. Creio que vai ser um grande jogo. Eles estão demonstrando que é um adversário forte. No primeiro jogo tivemos muita dificuldade e esperamos que tenhamos mais ainda por se tratar de semifinal – conclui Marlon.

Papão e Japiim começam a decidir uma vaga na final estadual neste domingo, às 15h, no Modelão. O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 12, às 15h45, na Curuzu. O ge acompanha o duelo em Tempo Real.

