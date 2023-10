Marquezine revela trauma de seu último trabalho na Rede Globo

A atriz Bruna Marquezine revelou ter saído “completamente traumatizada” de seu último trabalho na Rede Globo, a novela Deus Salve o Rei (2018), na qual interpretou sua primeira vilã, a personagem Catarina. Bruna conta que, embora tenha começado o trabalho “entusiasmada”, ela sofreu grande rejeição do público no início da trama.

– Eu não gostava de fazer [a novela], estava infeliz, estava muito cansada e infeliz com algumas coisas que estavam acontecendo. Comecei muito entusiasmada, era minha primeira vilã, muito animada, a personagem foi rejeitada de cara pelo público – contou a atriz, em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha.

Ela ponderou, contudo, que viveu “uma oportunidade gigantesca de aprendizado” e pôde “reinventar a personagem”.

– Ao longo da novela, quando a personagem já estava no ar, tive a oportunidade de adaptar a Catarina, que era minha personagem, e ela terminou com aceitação enorme do público, mas começou com rejeição, e foi muito difícil para lidar – desabafou.

Para Bruna, a rejeição doeu, porque tratava-se de “uma coisa muito descabida e muito cruel na internet”, que partia de comunidades de haters. Ela diz que, por vezes, chegou a chorar e ficar mal.

– Eu fui entender muito tempo depois que tinham pessoas por trás engajando esse movimento. Não era só a reação do público. Eu gostava do que a gente tinha construído nos meses de preparação, eu gostava de um novo registro, mas sabe quando vira modinha não gostar de alguém, quando vira modinha dar hate em alguém? Tinha um pouco essa cara e tinham pessoas por trás fazendo isso acontecer – declarou.

Atualmente, Bruna vive uma nova fase em sua carreira, tendo estrelado seu primeiro filme internacional, Besouro Azul, da DC, e se dedicado a projetos no streaming.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / YouTube / Blogueirinha