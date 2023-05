Marquinhos Santos é o novo treinador do time profissional do Paysandu

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira, 1° o nome de seu novo treinador. Trata-se de Marquinhos Santos, um antigo conhecido que está de volta a Curuzu. O treinador, de 43 anos, após trabalho realizado no clube entre as temporadas 2017 e 2018, retorna ao Papão junto ao auxiliar-técnico Edson Borges.

Segundo divulgou o Bicola, os profissionais chegam a Belém nessa quarta-feira, 03, ocasião em que serão apresentados ao elenco e acompanharão a partida contra a Aparecidense-GO válida pela 1ª rodada da Série C. Neste jogo, a equipe será comandada pelo auxiliar-técnico permanente, Wilton Bezerra, que está no comando técnico desde a saída de Márcio Fernandes, no último sábado, 29, depois do jogo em que a equipe bicolor foi eliminada da final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional, Parazão 2023, pelo Águia, de Marabá, no Mangueirão, em Belém, no jogo de volta das semifinais, durante a cobrança de penalidades.

O novo técnico bicolor tem em seu currículo trabalhos realizados nas divisões de base da Seleção Brasileira e do Athlético-PR, além de passagens por clubes como Coritiba-PR, Fortaleza e Juventude-RS, no qual comandou o grupo que garantiu o acesso para a Série B de 2020. Em 2021, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Recentemente, Marquinhos Santos esteve em equipes que disputam ou disputaram a Série A, como América-MG (2021), classificando o clube mineiro para a Libertadores e Ceará (2022), sendo este seu último time.

A coletiva de apresentação de Marquinhos Santos acontecerá na quinta-feira, 04.

Imagem: Divulgação