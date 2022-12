Marrocos é 1º seleção africana em semi; veja histórico do continente

O Marrocos fez história neste sábado (10) ao vencer Portugal por 1 a 0 no jogo das quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Esta é a primeira vez que uma seleção africana chega à semifinal do Mundial.

Com um gol de En-Nesyri, o Marrocos também bateu outro recorde neste sábado, se tornando a seleção africana com maior série invicta. Desde a Copa do Mundo de 2018, o país está há seis jogos seguidos sem perder – a maior invencibilidade até então era de Camarões, com sequência de cinco partidas entre as Copas de 1982 e 1990.

África entre os finalistas

Além do Marrocos, outras três seleções africanas já tinham chegado às quartas de final em Copas do Mundo, mas nunca passado adiante. Das três vezes, a vitória das oitavas foi por 2 a 1 na prorrogação.

A primeira vez que um país africano ficou entre os oito finalistas foi na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Na ocasião, Camarões chegou às quartas depois de ficar em primeiro lugar no grupo B, composto ainda por Romênia, Argentina e União Soviética, e vencer a Colômbia por 2 a 1 nas oitavas de final, com um gol na prorrogação. Nas quartas, porém, a seleção camaronesa perdeu para a Inglaterra por 3 a 2.

12 anos depois, uma seleção africana chegou novamente às quartas de final. Na Copa de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, o Senegal ficou entre os oito finalistas. Na ocasião, o time ficou em segundo lugar do grupo A, que tinha Dinamarca, Uruguai e França, e venceu para a Suécia nas oitavas de final por 2 a 1. Assim como aconteceu com Camarões 12 anos antes, a vitória de mesmo placar só veio na prorrogação. Nas quartas de final, a seleção de Senegal perdeu para a Turquia por 1 a 0.

Em 2010, foi a vez de Gana chegar às quartas, na Copa do Mundo da África do Sul. A seleção ganesa ficou em segundo lugar no grupo B, que contava com Alemanha, Austrália e Sérvia, e ganhou dos Estados Unidos nas oitavas de final. Mais uma vez, por 2 a 1 na prorrogação. Nas quartas, Gana perdeu para o Uruguai nos pênaltis, após empate por 1 a 1.

Fonte: IG/Foto: Reprodução Twitter