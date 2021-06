Martelo batido: Ana Maria Braga já escolheu o substituto de Louro José

Mas tudo de forma sigilosa. Pois Ana Maria quer surpreender a sua audiência com o ‘nascimento’ de mais um filho.

O novo mascote será apresentado em julho durantes as férias escolares

A partir de julho, Ana Maria Braga dividirá o palco do Mais Você com um novo manipulador de bonecos. Alguns testes estão sendo feitos entre o profissional e a anfitriã do matinal.

Mas tudo de forma sigilosa. Pois Ana Maria quer surpreender a sua audiência com o ‘nascimento’ de mais um filho. Um fato que chama atenção é que o novo manipulador já está contratado da emissora carioca desde janeiro. O público deve escolher o nome do novo mascote através de votação popular.

Por outro lado, uma fonte próxima de Ana Maria Braga garante que existe a possibilidade do Louro José oficial renascer nas mãos desse novo manipulador. Mas se isso ocorrer de fato, o retorno do pássaro famoso acontecerá em julho, mês de férias escolares no Brasil. Depois da morte de Tom Veiga que foi o manipulador oficial do papagaio durante 23 anos, Ana negou a possível substituição do personagem. Mas parece que ela mudou de ideia.

Por OBSERVATÓRIO DA TV