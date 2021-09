Marvel entra com ação judicial por direitos de herois dos Vingadores

O processo tem como alvo os herdeiros de criadores conhecidos da editora para manter os direitos dos personagens dos Vingadores

A Marvel entrou com ações judiciais para manter os direitos de heróis dos Vingadores. Os processos têm como alvo os herdeiros de criadores conhecidos da editora, como Stan Lee e Steve Ditko.

A ideia da empresa é impedir que os personagens entrem na Lei de Direitos Autorais americana para proteger autores que tiveram suas propriedades intelectuais vendidas a um preço muito baixo na época, e que hoje rendem milhões de dólares para as empresas.

A Marvel ligou o alerta após Patrick S. Ditko, irmão de Steve Ditko, entrar com um processo para reivindicar os direitos do Homem-Aranha, personagem que apareceu nos quadrinhos em 1962. A informação é do Hollywood Reporter.

O Hollywood Reporter ressalta que a Marvel tem uma certa vantagem. A produtora pode alegar que os direitos dos personagens não foram negociados com ela, e sim que eles foram criados pelos autores enquanto trabalhavam para a empresa.

vingadores marvel

Universo Cinematográfico Marvel. Quantos filmes: 17. A conta já inclui “Thor: Ragnarok” (2 de novembro), mas a agenda da Disney/Marvel mostra pelo menos mais sete filmes até 2020. Com “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” na lista, a saga alcança US$ 12,2 bilhões, folgada na liderança de franquias mais lucrativas da história do cinema. O Universo Estendido da DC, principal concorrente, tem quatro filmes lançados, dois programados (“Liga da Justiça” e “Aquaman”) e mais de uma dezena em diferentes fases de desenvolvimento.Disney/Divulgação

fonte metropoles