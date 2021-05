Marvel revela datas e nomes dos filmes da nova fase do universo cinematográfico

Após o final da sequência dos filmes Os Vingadores, carro-chefe dos estúdios Marvel na última década, o futuro do universo cinematográfico inspirado nos quadrinhos ficou incerto. Os fãs tinham palpites sobre novos filmes e personagens, e notícias sobre as produções e contratações também devam norte para as suspeitas – mas foi apenas nesta segunda-feira (3), que as informações foram confirmadas.

Em um trailer relembrando os momentos mais emocionantes das últimas produções da franquia, a Marvel revelou as datas de lançamento dos próximos longas com seus heróis, incluindo as sequências dos filmes do Homem Aranha e do Pantera Negra, o último recebendo o nome de Wakanda Forever. Apesar de Chadwick Boseman, ator que interpretava o herói Pantera Negra, ter falecido em decorrência de um câncer em 2020, ele não será substituído no elenco.

Outras novidades anunciadas foram o terceiro filme dos Guardiões da Galáxia, a sequência de Doutor Estranho e a confirmação da saga The Marvels, uma revelação já aguardada pelos entusiastas da marca.

Além dessas novidades, a saga Os Eternos também ganhou data de estreia. O primeiro filme da sequência é aguardado tanto pelo público quanto pela crítica, por possuir nomes de peso no elenco e na produção, como Chloé Zhao, vencedora do Oscar de Melhor Diretora em 2021, e Angelina Jolie.

A pandemia da Covid-19 atrapalhou o calendário de lançamentos da Disney, atual dona da Marvel, e levou ao adiamento de longas como Viúva Negra e Shang-Chi – que será o primeiro herói de origem asiática do estúdio.

Entretanto, duas produções foram lançadas no serviço de streaming Disney+ e fizeram sucesso entre o público: as séries Wandavision, com oito episódios semanais lançados a partir de janeiro, e Falcão e o Soldado Invernal, com seis episódios semanais lançados a partir de de março.

O vídeo, além de revelar longas e seus lançamentos, também fez uma homenagem aos cinemas. Com a vacinação em massa nos Estados Unidos, a indústria do entretenimento espera uma melhora no setor durante o verão, que começa em junho no Hemisfério Norte. Ao final do vídeo, a Marvel faz um apelo ao público: “Nos vemos nos cinemas”.

Confira os novos filmes e datas de estreia:

Viúva Negra : julho de 2021

: julho de 2021 Shang-Chi e a Lenda dos 10 anéis: setembro de 2021

setembro de 2021 Os Eternos: novembro de 2021

novembro de 2021 Spider-man: No Way Home: dezembro de 2021

dezembro de 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness : março de 2022

: março de 2022 Thor: Love and Thunder: maio de 2022

maio de 2022 Pantera Negra: Wakanda Forever: julho de 2022

julho de 2022 The Marvels: novembro de 2022

novembro de 2022 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania: fevereiro de 2023

fevereiro de 2023 Guardiões da Galáxia: Volume 3: maio de 2023

*sob supervisão