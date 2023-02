Mascarado, Gusttavo Lima é flagrado em meio a foliões em Salvador

O Embaixador se apresentou na terça-feira (21/02) no Camarote Villa, que fica localizado no meio do circuito da folia na capital baian

Gusttavo Lima foi flagrado por foliões atravessando parte do circuito Barra – Ondina, em Salvador, mascarado de Ghostface, o personagem do filme Pânico, durante na terça-feira (21/02). O Embaixador se apresentou no Camarote Villa, que fica localizado no meio do circuito da folia na capital baiana.

Imagens que circulam na internet mostram o momento em que o cantor passa entre foliões escoltado por mais de 20 policiais e seguranças, o que acabou chamando a atenção de quem presenciou a cena.

Gusttavo Lima (Reprodução: Instagram)Gusttavo Lima (Reprodução: Instagram)

Fonte: Metrópoles