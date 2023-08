Mascotes de clubes paraenses de futebol visitam pacientes do Ophir Loyola

Nesta última terça-feira (08), os mascotes das duas maiores torcidas paraenses, o Leão Malino, do Clube do Remo, e o Lobo Mau, do Paysandu, visitaram pacientes do Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém. A iniciativa foi em alusão ao Dia dos Pais, a ser celebrado no próximo domingo (13). A presença dos mascotes passando pelas enfermarias e os corredores da instituição, deixou o ambiente bastante animado.

A chefe de Divisão de Terapia Ocupacional do HOL, Márcia Nunes, acredita que a ação reforça o compromisso do hospital em proporcionar um ambiente mais acolhedor e humanizado aos usuários do serviço e seus acompanhantes.

“Nossas ações preconizam a humanização e o bem-estar dos pacientes. E sabemos que o Remo e o Paysandu são clubes muito presentes na nossa cultura e no nosso dia a dia. A programação alusiva ao Dia dos Pais contribui para a valorização do que é nosso, além de despertar o carinho que nutrimos pelo esporte e por tudo que eles (times) representam”, afirmou a terapeuta.

Foto: Ellyson Ramos – Ascom HOL