Massacrado, Gil do Vigor se desculpa por aglomeração com Neymar e outros famosos

Gil do Vigor decidiu se posicionar sobre as imagens de um encontro que teve com vários famosos. As filmagens estão sendo circuladas nas redes sociais desde a noite desta segunda-feira (24), quando aconteceu o encontro.

Além do ex-BBB, o momento envolveu Neymar Jr., Thiaguinho, Tirullipa, Munik Nunes, Flay e seu namorado, Pedro Maia Leonel. O grupo se reuniu para jantar em um badalado restaurante na região dos Jardins, em São Paulo, e foi flagrado por vários clientes.

Em seu perfil oficial, Gil do Vigor, então, comentou com um pedido de “desculpa” para uma pessoa que o havia criticado por causa do assunto. A publicação original do internauta e a resposta do economista seguem no Twitter.

A saída pública do ex-BBB durante a pandemia entristeceu muitos de seus fãs, que repercutiram o acontecimento de forma negativa.

“Três dias atrás tava fazendo texto pedindo pra não aglomerar, daí ontem tava aglomerando”, disparou um internauta. “Gil andando pra cima e pra baixo como se máscara fosse vacina“, comentou outro. “A OMS que lute”, ironizou um terceiro.

“Distanciamento social é algo que não existe pra quem é famoso, né?“, reagiu mais um. “Fica em casa, diziam eles…”, declarou outro.

Houveram também pessoas que saíram na defesa do economista. “Meu pano tá pronto e no chão, já sendo passado“, disparou um. “Quem tá criticando agora são as mesmas pessoas que vão pro shopping no fim de semana”, comentou mais um.

Fonte: rd1.com.br