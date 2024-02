A empresa de navegação da família Pinheiro, que faz a linha para o Marajó, está concluindo as melhorias na lancha Campeão 9, com capacidade para 180 passageiros, no transporte de turistas e moradores de Soure e Salvaterra, principalmente para o período carnavalesco. A empresa Henvil, que faz a linha para o Porto Camará, deverá atuar no carnaval com quatro ferry boats, transportando passageiros, veículos e cargas.