Mastercard anuncia que não vai expor marca na Copa América

A Mastercard anunciou, na terça-feira (8), que não vai exibir sua marca durante a Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 13 de junho e 10 de julho. A empresa informou que não irá mostrar sua marca nas placas de publicidade à beira dos gramados, nem nas entrevistas de jogadores e técnicos.

Inicialmente, o torneio continental seria realizado na Colômbia, que desistiu por problemas políticos internos, e na Argentina, que também desistiu por causa do agravamento da pandemia de Covid-19. A Copa América começa no domingo (13), com o jogo Brasil x Venezuela, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O torneio terá jogos também em Cuiabá, Goiânia e no Rio de Janeiro.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, marcou para quinta-feira (10) o julgamento de ações que podem barrar a realização da Copa América de futebol no Brasil. Fux atendeu a um pedido da relatora, ministra Cármen Lúcia. O julgamento será em plenário virtual, no qual os ministros inserem o voto em sistema eletrônico.

Fonte: Pleno News