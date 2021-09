Maternidade de Barcarena oferece meditação para mães com bebês prematuros

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) oferece para mães e pais de bebês prematuros internados no hospital momentos de relaxamento, alongamento e meditação com técnica de “mindfulness” que significa “atenção plena”, que ensina como se concentrar no presente.

O hospital esclarece que a prática terapêutica proporciona alívio nos sintomas de medo, estresse e ansiedade. A iniciativa compõe a campanha setembro amarelo, mês que trabalha a prevenção e conscientização contra o suicídio.

“O relaxamento é uma técnica usada para combater tensões. Elas podem ser tanto físicas quanto mentais e emocionais e surgem como uma resposta ao estresse, por exemplo. Trabalhamos a respiração, relaxamento muscular e o estado de consciência e os resultados são imediatos”, explica a terapeuta ocupacional da Pró-Saúde, Heloísa Santos.

A técnica mindfulness oferece para os participantes da roda, um trabalho que envolve respiração, relaxamento muscular, meditação e massagem. “A prática mindfulness significa ‘viver o momento presente’, isso ajuda o acompanhante a lidar com momentos ansiosos, estressantes e pensamentos do futuro, o que melhora também a concentração, o autocontrole e a autopercepção, bem como, regular o sono e diminuir a tensão muscular”, diz a psicóloga Paola Lima.

O materno-infantil de Barcarena foi inaugurado em 2018, que nos seus quase três anos de funcionamento a unidade já realizou 4 mil partos e cerca de 165 mil atendimentos foram oferecidos como por exemplo consultas, internações, exames e cirurgias. Materno-Infantil de Barcarena é considerado o primeiro hospital da Região do Baixo Tocantins a receber o título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), certificação concedida pelo ministério da saúde.

