Mateus DJ planeja gravação ao vivo de seu set, em show no segundo semestre de 2022

Em ascensão no nordeste paraense, o Dj mais badalado de Castanhal planeja gravação ao vivo de seu set, em show no segundo semestre de 2022. Mateus tem grandes planos para o ano de 2022, além de grandes shows o Dj planeja um set incrível, com mixagens eletrizantes, com a promessa de não deixar ninguém parado, deixando grande expectativa em seus fãs.

Mateus nunca colocou limite em seus sonhos, o Dj demonstrou sempre fé em conquistar tudo que sempre almejou, confiando em Deus em primeiro lugar, sem deixar de correr atrás de seus objetivos, buscando sempre ser honesto consigo e com os outros, dando um passo de cada vez, sem deixar de ser grato pelos que lhe ajudaram desde de o inicio.

Esse ano o DJ coloca mais um grande set na conta, prometendo suprir todas as expectativas e levar a galera a loucura.

Para saber mais sobre o DJ confira suas redes sociais @mateusdj e seu canal no youtube DJ Mateus