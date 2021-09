‘Matrix 4’ ganha site oficial, imagens e data de lançamento do 1º trailer; confira

Mais de vinte anos depois do lançamento do primeiro ‘Matrix’, a Warner Bros. está usando uma estratégia semelhante para promover a chegada do quarto filme da franquia, ‘The Matrix Resurrections’.

Como parte da campanha, o estúdio trouxe de volta o site ‘OQueEAMatrix.com‘, que dá ao espectador duas escolhas: tomar a pílula azul, “a história termina, você acorda em sua cama e acredita no que quiser”, ou tomar a pílula vermelha, “ficar no país das maravilhas e ver até onde vai a toca do coelho”. As duas opções levam à uma prévia do trailer, que será lançado na próxima quinta (9).

Além de vídeos diferentes para cada pílula, você conseguirá assistir a cenas distintas do filme ao selecionar a mesma pílula. Não chega a ser um teaser totalmente novo, mas é uma forma de ter acesso a mais partes antes do lançamento do trailer. Além da prévia, a Warner liberou para o site Entertainment Weekly algumas imagens de ‘The Matrix Resurrections’ – provavelmente frames do vídeo de divulgação. As fotos incluem Keanu Reeves como Neo, Carrie-Anne Moss como Trinity, uma nave que lembra a Nabucodonosor, além do restante do elenco, que inclui Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Jonathan Groff.

‘The Matrix: Ressurrections‘ está marcado para estrear nos cinemas em 22 de dezembro de 2021. Atualmente, todos os filmes da saga estão disponíveis no serviço de streaming HBO Max, além da animação em computação gráfica que precede os acontecimentos dos longas, ‘Animatrix: A História Antes da Matrix‘.

Fonte: Olhar Digital