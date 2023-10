Matthew Perry, o Chandler da série Friends, é encontrado morto

Matthew Perry, ator mais conhecido por ter dado vida ao personagem Chandler Bing, da série Friends, morreu neste sábado (28). A informação foi divulgada primeiramente pelo site TMZ, e depois confirmada pelo jornal Los Angeles Times.

Segundo informações do TMZ, Perry foi encontrado em uma jacuzzi na sua casa na região de Los Angeles, tendo aparentemente se afogado. Nenhuma droga teria sido encontrada pela polícia no local. O caso será investigado.

O principal papel de sua carreira foi, sem dúvida, Chandler, de Friends, o qual interpretou entre 1994 e 2004, quando a série foi ao ar. No cinema, esteve em filmes como E Agora, Meu Amor? (1997) e Dezessete Outra Vez (2009), um de seus últimos trabalhos relevantes nas grandes telas.

Em 2021, o público pode revê-lo no especial Friends: The Reunion, que reuniu, além do intérprete de Chandler, o elenco do clássico programa: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross).

Ao longo dos últimos anos, porém, Matthew Perry se afastou da carreira artística. Em vez de séries ou filmes, aparecia na imprensa em notícias que repercutiam problemas pessoais – como a de que estaria vivendo recluso em um quarto de hotel, gerando preocupação em antigos colegas e amigos, ou tendo gasto milhões para se manter sóbrio.

Nos últimos anos, o ator falou sobre diversos problemas que enfrentou, incluindo o vício em drogas, bebidas alcoólicas e opioides. Numa das internações, ele afirmou que os médicos disseram que tinha apenas 2% de chances de sobreviver.

– O inferno existe. Eu estive lá – disse ele em sua biografia.

