Maurício César Mendes Rocha Filho, o “Hétero Top”, vai continuar preso

Maurício César Mendes Rocha Filho, o “Hétero Top”, como gosta de ser chamado, e que foi preso no bairro do Jurunas, na sexta-feira passada, dia 09, vai continuar na cadeia pública em Amerinano, na Grande Belém. Ele teve pedido de Habeas-corpus Corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nesta quarta-feira, 14.



“Hétero Top” foi capturado durante a Operação “Exposed”, da Polícia Civil do Pará, acusado de causar a morte da jovem Luma Bony, de 23 anos. Ela se suicidou depois que o suspeito divulgou vídeos comprometedores da jovem em seu canal de Internet.



Segundo a polícia, outras vítimas já prestaram depoimento contra Maurício e a família de Luma Bony encorajam que suas dívidas o denuncie para que ele pague pelos crimes cometidos.

Com a cabeça raspada e uniforme amarelo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, Maurício foi transferido nesta manhã para a Cadeia de Jovens e Adultos – CPJA, localizada no Complexo de Santa Izabel, onde permanecerá até o julgamento final do caso.



Imagem: Reprodução/Redes Sociais