Mauricio de Sousa estuda criação de personagem gay na Turma da Mônica

Em entrevista a BBC News Brasil, Mauricio de Sousa abriu o coração sobre o filho Mauro e revelou novos projetos para a Turma da Mônica. A criação de um futuro personagem gay já está sendo debatida e logo mais sairá do papel. “Vem vindo aí… Estou esperando um pouquinho que esteja cada vez mais aceita a posição do gay, principalmente”, disse.

“Estamos discutindo com os roteiristas, com o Mauro, com o pessoal próximo da gente para que haja um personagem positivo. Em todos os sentidos”, disse o cartunista. Emocionado, Mauricio afirma que quando Mauro revelou a ele sua orientação sexual a notícia foi recebida de forma natural.

tbt mauro e mauricio

“Ele [Mauro] se abriu comigo. E nos entendemos muito bem, sempre. Com meus filhos eu me entendo sempre muito bem. Esse caso foi meio diferente mas também foi uma experiência muito interessante e agradável, porque é a porta da vida e da felicidade. Realização também”, disse ele ao contar como foi o momento da conversa com o filho.

Mauricio destacou a importância de Mauro na Mauricio de Sousa Produções e disse que o filho “dá um nó no pessoal que já tem mais idade e mais experiência”. O desenhista relembra uma tarde junto com Mauro e o marido, Rafael Piccin.

“Eu tomei café uma vez com o Mauro e o marido dele, e abri a janela, né?”, relembra. Na época, em 2019, Mauricio postou uma foto do momento com o casal em sua conta no Instagram. “Porque aí as pessoas viram que eu estou junto com meu filho”, explica.

Mauricio encerra o assunto dizendo que “não podem haver obstáculos para sensações” e que “todos nós temos o direito de viver o que nos é agradável, necessário e nos faz bem, principalmente, se faz bem para mais de um”

Fonte Metropoles